ألمانيا: صعوبات لا تزال تواجه طريق السلام في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم السبت إنه لا تزال هناك صعوبات في طريق تحقيق السلام في سوريا رغم موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية سلام في البلاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانج يي في برلين بعد العودة من اجتماع الأمم المتحدة “لا يهون أي منا من الصعاب والعقبات التي يجب تجاوزها لنزع فتيل الحرب الأهلية في سوريا.”

وبحسب رويترز لم يقدم شتاينماير تفاصيل لكن العقبات التي تعترض طريق إنهاء الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس في سوريا تشمل الانقسام الشديد في مواقف القوى الكبرى بشأن من يمثل المعارضة السورية وكذلك مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وانج إن قرار مجلس الأمن “متوازن للغاية” ويعطي مباركة من الأمم المتحدة لخطة تم التفاوض بشأنها في فيينا وتدعو إلى وقف إطلاق النار ومحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وجدول زمني لمدة عامين تقريبا بهدف تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات.

ويتوقع القرار أن تبدأ أولى المحادثات في يناير كانون الثاني.