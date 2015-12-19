رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

افتتح الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم، المؤتمر الدولى الخامس لـ"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا" والذى ينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات بكلية التجارة تحت عنوان "نظم المعلومات فى خدمة قضايا التنمية"

وقال "زهران" فى كلمته أن المؤتمر - الذى تستمر فعالياته 3 أيام بمقر الكلية فى الشاطبى -هام لكافة الشرائح المجتمعية لسد الفجوة بين تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وحل مشكلات المجتمع، مشيراُ الى اهمية ترسيخ مفهوم الجامعة العصرية التى تهتم بالتعليم و البحث العلمى وخدمة المجتمع و تنمية الموارد البشرية من اجل نشر العلم والمعرفة والسعى نحو خريج قادر على المنافسة فى اسواق العمل المحلية والاقليمية و الدولية .

و اشاد زهران بالتعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية ووزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة و فى مشروعى ميكنة المستشفيات الجامعية و تأهيل الطلاب و الخريجين لسوق العمل بصفة خاصة معربا عن امله فى خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ تقدم للدولة للمساهمة فى حل مشكلات المجتمع.

و قالت الدكتورة نهى عدلى، ممثلا عن وزير الاتصلات و تكنولوجيا المعلومات، ان تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات اصبحت ذات تأثير كبير فى نمط الحياة التعليمى و الثقافى و الصحى و الاجتماعى و الاقتصادى و الترفيهى حيث اصبح عدد مستخدمى الانترنت عالميا 3.2 مليار مستخدم و عدد مستخدمى المحمول و تطبيقاته 3.6 مليار مستخدم وعدد مستخدمى الهواتف الذكية 60% من سكان العالم.

وأضافت نهى : هذا يعنى ان حجم البيانات اصبح ضخم للغاية ما يفتح مجال واسع للابحاث العلمية والابتكارات مؤكدة على الخطة الاستراتيجية للوزارة التى تهدف الى الاستغلال الامثل لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات فى تقديم كل انواع الخدمات بالتعاون بين القطاع الاكاديمى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة.

وبدورة أكد الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية و التعليم الاسبق، أن العديد من الدول اصبحت تضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قلب خطتها الاستراتيجية وأن قياس مؤشر المعرفة أصبح يعتمد على 6 قطاعات أساسية هى التعليم العام والتعليم العالى و التعليم الفنى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والتطوير والابتكار اضافة الى الاقتصاد.

و اشار الدكتور سمير كامل، عميد كلية التجارة ،إلى أن موضوع المؤتمر يتماشى مع توجه الدولة فى استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحل مشكلات المجتمع و تنمية الصناعة ومواجهة البطالة مؤكدا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى الطريقة المثلى لمساعدة الادارة على اتخاذ القرارات السليمة.

يناقش المؤتمر عدة موضوعات اهمها التنمية الحضرية وارتباط الخدمات بالمواقع، التعليم الالكترونى, تحليل البيانات الضخمة، تكنولوجيا المعلومات ،القيمة المؤسسية و الاداء، تمكين تكنولوجيا المعلومات، الصحة و البيئة.

حضر الافتتاح د. سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية السابق وعميد كلية التجارة السابق ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.