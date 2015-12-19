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السجن 3 سنوات لمتهم وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره فى الحشيش بسوهاج

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السجن 3 سنوات لمتهم وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره فى الحشيش بسوهاج السجن 3 سنوات لمتهم وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره فى الحشيش بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، السبت، بمعاقبة المتهم "أحمد.خ.أ"، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول بسوهاج.

ترجع الواقعة إلى عام 2014 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت المعلومات لضباط مباحث القسم، تفيد بقيام المتهم بالإتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويجه على عملائه وزبائنه من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى الحشيش، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

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