الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية يستعيدان السيطرة على مواقع استراتيجية

>تمكنت قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليوم السبت من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة الجوف 143 كم شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية واصلتا تقدمها فى الجوف وسيطرتا بشكل كامل على معسكر "الخنجر" الاستراتيجى فى مديرية "خب والشعف"، شمال الجوف.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية تمكنتا ايضاً من السيطرة على مديرية "المتون"، وهى المعقل الرئيسى لجماعة الحوثى فى الجوف.

وفى سياق متصل، قالت ذات المصادر إن العشرات من سكان مدينة "الحزم"، مركز محافظة الجوف، عادوا اليوم إلى منازلهم بعد سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطنى على المديرية يوم امس الجمعة.

يذكر أن المقاومة الشعبية والجيش الوطنى المواليان للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى استطاعا خلال اليومين الماضيين استعادة عدة مناطق فى محافظة الجوف عقب مواجهات مع الحوثيين وقوات صالح.

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