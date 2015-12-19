إسماعيل يوسف ينفي وجود خلافات مع باسم مرسي

نفى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك وجود خلافات مع باسم مرسي مهاجم الفريق الأول مشيرا لعدم صحة التقارير التي تؤكد هذا الأمر.

الزمالك يتوعد باسم مرسي بغرامة مالية ضخمة

ونفى يوسف المتحدث الرسمي باسم الفريق أيضا حدوث مشادة مع اللاعب وأن هناك من يحاول إشعال الفتن ويريد الوقيعة داخل صفوف الفريق.

باسم كان قد تعرض لعقوبات مالية مؤخرا من قبل إدارة الزمالك بسبب عدم الالتزام بتعليمات الإدارة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعية.

وغاب هداف الزمالك في الموسم الماضي عن مباراة فريقه الأخيرة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة.