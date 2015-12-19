أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ديلى ميل: ابتكار حقنة من "فيروس الهربس" لعلاج سرطان الجلد

Google+ Print
ديلى ميل: ابتكار حقنة من "فيروس الهربس" لعلاج سرطان الجلد ديلى ميل: ابتكار حقنة من "فيروس الهربس" لعلاج سرطان الجلد
نجح فريق من الباحثين فى ابتكار حقنة حديثة مصنوعة من "فيروس الهربس" لعلاج سرطان الجلد الخبيث القاتل، وهو ما يعد طفرة فى استخدام الفيروسات لعلاج الأمراض.

ووفقًا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أوضح العلماء أن الحقنة الحديثة تعتمد فى تكوينها على "فيروس الهربس" وهو أمر مثير وغريب للغاية، لافتين إلى أن لها آثار جانبية قليلة جدًا وتعمل عن طريق تحفيز النظام المناعى فى الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية، ومتوفر فى بريطانيا للمرة الأولى.

وقد أظهرت التجارب التى أجريت على 436 مريضًا فى جامعة أوكسفورد ومعهد أبحاث السرطان فى لندن أن الحقنة المبتكرة تعزز معدلات البقاء على قيد الحياة للمرضى الميئوس من شفائهم، حيث عاش 16% من المشاركين ممن تلقوا العلاج بحقنة "الهربس" المبتكرة لمدة ستة أشهر على الأقل مقارنة مع 2% للذين خضعوا للعلاج الكيميائى.

وهناك حوالى 13500 حالة إصابة بسرطان الجلد، وحوالى 2200 حالة وفاة سنويًا.

وترفض الوكالة الدولية للطاقة العديد من علاجات السرطان خاصة المكلفة جدًا، والتى يمكن أن تمد فترة الحياة للمرضى لأشهر قليلة كهذا العلاج، لذا فربما قد لا تلاقى تلك الوسيلة العلاجية إقبالاً وتأييدًا كبيرًا.
>ويقول الخبراء إن الحقنة المبتكرة قد تعالج أكثر من 1000 مريض سنويًا، من الذين يعانون من سرطان الجلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365