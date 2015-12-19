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الفريق أول صدقي صبحي يلتقي وزير الدفاع الكندي

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الفريق أول صدقي صبحي يلتقي وزير الدفاع الكندي الفريق أول صدقي صبحي يلتقي وزير الدفاع الكندي

 

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التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي هارجيت ساجان وزير الدفاع الكندي والوفد المرافق له، الذي يزور حاليًا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء علي الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، التفاهم حول زيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام علي عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين ، معرباً عن اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الكندي، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات.
> حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الافرع الرئيسية ، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، والسفير الكندي بالقاهرة.

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