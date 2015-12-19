أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رمضان صبحي يعلق على انفعال بيسيرو المتكرر عليه

Google+ Print
رمضان صبحي يعلق على انفعال بيسيرو المتكرر عليه رمضان صبحي يعلق على انفعال بيسيرو المتكرر عليه

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي أنه يتقبل انفعال المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو عليه مشددا أنه يسعى لتوجيهه بشكل أفضل.

وشهد مران الأهلي يوم السبت انفعال بيسيرو مرة جديدة على رمضان بسبب استعراضه بالكرة وإهداره فرصة تسجيل هدفا بطريقة غريبة ().

وتحدث رمضان للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com قائلا:"المدير الفني يسعى لتوجيهي بشكل أفضل وأنا أتقبل ذلك الأمر".

وأضاف"أعمل على تطوير مستواي من خلال تلك التعليمات ومن حق مدربي توجيهي بالشكل الذي يراه مناسبا".

وعن استبعاده من قائمة لقاء سموحة الذي هُزم فيه الأهلي بثلاثية دون رد علق"أنا متفهم لما حدث وهي وجهة نظر فنية".

وأتم"علاقتي طيبة بالجميع داخل الأهلي وهدفنا هو إعادة الفريق لمساره الصحيح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع