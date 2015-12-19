رمضان صبحي يعلق على انفعال بيسيرو المتكرر عليه

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي أنه يتقبل انفعال المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو عليه مشددا أنه يسعى لتوجيهه بشكل أفضل.

وشهد مران الأهلي يوم السبت انفعال بيسيرو مرة جديدة على رمضان بسبب استعراضه بالكرة وإهداره فرصة تسجيل هدفا بطريقة غريبة ().

وتحدث رمضان للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com قائلا:"المدير الفني يسعى لتوجيهي بشكل أفضل وأنا أتقبل ذلك الأمر".

وأضاف"أعمل على تطوير مستواي من خلال تلك التعليمات ومن حق مدربي توجيهي بالشكل الذي يراه مناسبا".

وعن استبعاده من قائمة لقاء سموحة الذي هُزم فيه الأهلي بثلاثية دون رد علق"أنا متفهم لما حدث وهي وجهة نظر فنية".

وأتم"علاقتي طيبة بالجميع داخل الأهلي وهدفنا هو إعادة الفريق لمساره الصحيح".