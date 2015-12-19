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صور| ضبط 900 عدسة لاصقة مع لبناني حاول تهريبها بمطار القاهرة

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المضبوطات

المضبوطات

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط راكب لبنانى الجنسية، حاول تهريب كمية كبيرة من العدسات اللاصقه لدي وصوله من بيروت ، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه لتضليل الجمارك وبيع المضبوطات لأطباء التجميل وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار اشتبه إيهاب عميره رئيس القسم المكلف بالعمل على اللجنه الجمركية في الراكب فور وصوله علي طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت ، امر هشام الوردانى بتفتيش حقائب الراكب ، عثر على ٩٠٠ عدسه لاصقه تقدر بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه داخل جيوب سحرية بحقائبه ، امر علاء فريد مدير الاداره الجمركية بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه معه وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك .

المضبوطات

المضبوطات

 

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