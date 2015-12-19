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«الجيش التركي»: مقتل 62 مسلحًا كرديًا خلال 4 أيام

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«الجيش التركي»: مقتل 62 مسلحًا كرديًا خلال 4 أيام «الجيش التركي»: مقتل 62 مسلحًا كرديًا خلال 4 أيام

الجيش التركي

أعلن الجيش التركي، السبت، مقتل 62 مسلحًا كرديًا وجنديين خلال عمليات مستمرة منذ أربعة أيام في جنوب شرقي البلاد.

وقال الجيش إن عدد القتلى في صفوف المسلحين الأكراد ارتفع إلى 62 خلال عمليات في منطقتي الجزيرة وسيلوبي قرب الحدود السورية والعراقية، بحسب رويترز.

وتقع البلدتان تحت حظر تجول فرضه الجيش هناك، حيث تجري عمليات يشارك بها عشرة آلاف فرد من الشرطة والجيش مدعومين بالدبابات، بحسب تقارير إعلامية.

وذكر الجيش أن جنديا تركيا قتل، السبت، في اشتباكات في حي سور في إقليم ديار بكر الذي تقطنه أغلبية كردية، بينما توفي جندي آخر متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توعد الأسبوع الماضي”بإبادة” المسلحين الأكراد في خنادقهم وبيوتهم وتعهد بمواصلة العملية إلى حين “تطهير” المنطقة من المسلحين وتدمير حصونهم.

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