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غداً.. منير فخري عبد النور يواجه هالة يسري ورشا نبيل في «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

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غداً.. منير فخري عبد النور يواجه هالة يسري ورشا نبيل في «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي غداً.. منير فخري عبد النور يواجه هالة يسري ورشا نبيل في «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

منير فخري عبد النور

كتبت – إنجي لطفي

يحل منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، ضيفا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة “سي بي سي”، في مواجهة لأول مرة وجها لوجه أمام راندا فؤاد، والدكتورة هالة يسري، ورشا نبيل، وذلك يوم غدا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويكشف السياسي والإقتصادي الكبير منير فخري عبد النور، خلال الحلقة عن أفكاره الخاصة بالمرأة والمجتمع، كما يتحدث عن المناصب التي تقلدها في وقت سابق، وأهم الأزمات التي واجهته خلال رحلته الوزارية، بالإضافة لحديث خاص عن دور المرأة في حياته المهنية والسياسية.

برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا ” ظهر بعد عيد الفطر بشكل جديد تماما تتسم حلقاته بالجرأة والحيوية والقصص الحقيقية التي يحكيها أصحابها، كما قدم البرنامج في شكله الجديد عددا من المواجهات الساخنة فاستضاف المخرج الكبير خالد يوسف في مواجهة شرسة مع ضيفات البرنامج في الحلقة الأسبوعية “رجل وخمس ستات “، كما استضاف في حلقة مماثلة الإعلامي المثير للجدل تامر أمين وفي حلقة “امرأة وخمس رجال” استضاف الدكتورة هبة قطب في مواجهة مع عدد من الشخصيات العامة التي لها تحفظات عليها، وقد حققت هذه الحلقات اهتماما انعكس على نسب مشاهدات عالية وتفاعلات غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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