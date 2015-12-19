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براءة «عزمى مجاهد» من تهمة سب وقذف «ممدوح حمزة»

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براءة «عزمى مجاهد» من تهمة سب وقذف «ممدوح حمزة» براءة «عزمى مجاهد» من تهمة سب وقذف «ممدوح حمزة»

عزمي مجاهد

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحسينى، ببراءة الإعلامي ولاعب نادى الزمالك السابق عزمي مجاهد من تهمة سب وقذف المهندس ممدوح حمزة.

كان المحامى روماني بخيت وكيلا عن المهندس ممدوح حمزة، تقدم ببلاغ اتهم فيه عزمى مجاهد بسب وقذف موكله خلال إحدى حلقات برنامج “الملف”، والذى يذاع على إحدى القنوات الفضائية، حيث قال مجاهد “ربنا ابتلانا بممدوح حمزة”، وهو ما اعتبره حمزة سب وقذف صريح فى حقه.

وتقدمت هيئة دفاع ممدوح حمزة، والمشكلة من رومانى بخيت وشريف عبد المعطى وأحمد فرج، باسطوانات مدمجة تحتوى على مشاهد الحلقة التى تناول فيها عزمى مجاهد ممدوح حمزة بالسب والقذف.

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