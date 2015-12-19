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بالصور.. ختام بطولتى كرة الطائرة الشاطئية والفروسية بالغردقة

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بالصور.. ختام بطولتى كرة الطائرة الشاطئية والفروسية بالغردقة بالصور.. ختام بطولتى كرة الطائرة الشاطئية والفروسية بالغردقة
أختتمت اليوم السبت، فاعليات البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية بمنتجع سوما باى فى سفاجا ، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء عادل التونسي مدير الامن واللواء هشام آمنة رئيس مدينة سفاجا.

وأكد المحافظ أن إقامة البطولات الرياضية والانشطة الفنية يبعث برسالة الى جميع دول العالم مفادها ان آمنه .

كما أاكدت هيئة تنشيط السياحة أن هذه البطولة تأتى فى اطار الحملة الموسعة التى تقوم بها الجهات الرسمية والمعنية لتنشيط حركة السياحة بمنتجعات البحر الاحمر .

يذكر ان فعاليات البطوله انطلقت الخميس الماضى بمشاركة 16 فريق منهم 8 رجال ، و8 سيدات ، وأقيمت بالتعاون مع الاتحاد الالماني للعبة ومكتب تنشيط السياحة بألمانيا ، وتم تغطيتها اعلاميا بواسطة مجموعة من القنوات العالمية فى مقدمتهم SKY .

كما اختتمت بطولة كأس الجمهورية للفروسية اليوم بمنتجع سهل حشيش فى الغردقة وأكد المحافظ سعادته بتنظيم البطولة، متمنيا اقامة المزيد من البطولات على ارض المدينة السياحية لتنشيط حركة السياحة بالبحر الأحمر ، ومضيفا:الرياضة والفن يمثلان القوة الناعمة لتنشيط السياحة، قبل أن يوزع المحافظ الجوائز على الفائزين.

يذكر أن فعاليات البطولة انطلقت أيضا الخميس الماضى بمشاركة 250 فارسا، وتعد الأولى للفروسية بالبحر الاحمر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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