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وزير الأوقاف يستقبل محافظ جنوب سيناء لمناقشة بدء تعيين العمال بالمحافظة

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وزير الأوقاف يستقبل محافظ جنوب سيناء لمناقشة بدء تعيين العمال بالمحافظة وزير الأوقاف يستقبل محافظ جنوب سيناء لمناقشة بدء تعيين العمال بالمحافظة
استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صباح اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تم الاتفاق على بدء إجراءات تعيين 50 عاملا من أبناء محافظة جنوب سيناء، و50 آخرين من أبناء محافظة شمال سيناء، وذلك وفق الشروط الآتية:
>أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، وجميع أوراقه الثبوتية منها، وهى شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومى، وشهادة الابتدائية أو الإعدادية، وأن يجتاز المتقدم مقابلة اللجنة الطبية للتأكد من صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة، ويفضل من يجيد الأذان ويحفظ بعض سور القرآن الكريم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الاستعداد للمسابقة العالمية الثالثة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده التى تقيمها وزارة الأوقاف، بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.

وتنقسم إلى أربعة أفرع، وهى الفرع الأول – لأبناء الدول الناطقة بالعربية وغيرهم – ويتضمن حفظ القرآن الكريم كاملاً مع إتقان أحكام التلاوة، مع دراسة عشرة مباحث فى علوم القرآن الكريم من كتاب الإتقان للسيوطى.

الفرع الثانى – لأبناء الدول غير الناطقة بالعربية – ويتضمن حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم (من الجزء الأول إلى الجزء الخامس عشر) أو (من الجزء السادس عشر إلى الثلاثين)، مع إتقان أحكام التلاوة، ودراسة موضوعية لموضوع الرحمة فى القرآن الكريم.

الفرع الثالث – للناشئة – ويتضمن حفظ القرآن الكريم كاملاً، شريطة ألا يتجاوز سن المشترك 12 عامًا فى 1 / 1 / 2016م.

الفرع الرابع – لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة – ويتضمن حفظ القرآن الكريم، وبحد أدنى ثلاثة أجزاء، شريطة ألا يزيد سن المتسابق عن 21 عامًا فى 1 / 1 / 2016م.

وحضر اللقاء الشيخ إسماعيل الراوى مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء.

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مصر 365