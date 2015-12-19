مواطن يضرب عن الطعام بعد تجميد الفوائد لمستحقاته بالبنك فى أسوان

دخل مواطن أسوانى على المعاش فى إضراب عن الطعام بمستشفى كوم أمبو المركزى لمطالبة البنك الذى كان يعمل به بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، نظير قروض وفوائد عملاء قام البنك بتحميلها عليه. حيث فوجئ بذلك عند خروجه للمعاش وأثناء مطالبته بصرف مستحقاته.

قال عبد الحفيظ محمد شاهين 60سنة من مركز نصر النوبة بأسوان لـ"اليوم السابع": إنه بعد خدمة قاربت على الـ 40 عاما ببنك التنمية والائتمان الزراعى وعند خروجه على المعاش، وجد نفسه مطالبا بسداد مبالغ كبيرة للبنك دون وجه حق.

وخاطب الجهات المختصة بالبنك وطالب بإلغاء تجميد مستحقاته لدى البنك أو السماح بصرف بقية مستحقاته التى تزيد عن مبلغ الـ 60 ألف جنيه الذى يعتبره البنك دينا عليه، رغم أن هذا المبلغ مجرد قروض وفوائد عملاء ترجع لفترة التسعينيات وليست له علاقة بذلك، وأنه كان يمارس دوره الوظيفى.

وأضاف عبد الحفيظ محمد شاهين موظف سابق ببنك التنمية الزراعى، أن تحميل مبالغ على الموظفين مخالف للكتاب الدورى لبنك التنمية رقم 338/ لسنة 2003، والكتاب الدورى رقم 55 الصادر فى 17 مايو 2010.

ومضيفا أيضا أن التحميل يجب أن يكون بناء على حكم قضائى أو أمر محكمة وأن هذا التحميل باطل لعدم اعتماده على تحقيق إدارى.

وكشف أن البنك الرئيسى للتنمية الزراعية وافق على صرف بقية مستحقاته عقب خروجه على المعاش والتى تزيد على مبلغ الـ 60 ألف جنيه، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك. وأنه مستمر فى الامتناع عن الطعام حتى يرفع الظلم عن كاهله.