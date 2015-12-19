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أخبار السعودية اليوم.. اعتراض صاروخ بالستى أطلق من اليمن على المملكة

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أخبار السعودية اليوم.. اعتراض صاروخ بالستى أطلق من اليمن على المملكة أخبار السعودية اليوم.. اعتراض صاروخ بالستى أطلق من اليمن على المملكة
ركزت أخبار اليوم، الجمعة، على الوضع الأمنى فى اليمن، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا بالستيا أطلق من اليمن، فيما سقط صاروخ آخر فى منطقة صحراوية من المملكة، على ما أعلن التحالف العسكرى العربى الداعم للسلطة اليمنية المعترف بها فى وجه المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وسقط الصاروخ الأول فى منطقة مأرب شرق اليمن، بعدما تم اعتراضه، فيما سقط الثانى فى شرق مدينة نجران السعودية، بحسب ما أوضح التحالف بقيادة السعودية فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.


>كما اهتمت أخبار السعودية اليوم، بإعلان المملكة تضامنها مع نيجيريا فى مواجهة الإرهاب، حيث أعرب العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تضامن المملكة مع حكومة نيجيريا فى مواجهة الإرهاب، والوقوف إلى جانبها إثر العمليات الإرهابية، التى وقعت فى نيجيريا مؤخرا.

وأضاف "سالمان"، خلال اتصال هاتفى أجراه مساء أمس الخميس، بالرئيس النيجيرى "محمد بخارى"، أن "هذه الأعمال الإجرامية يدينها الإسلام"، معربا عن "رفض المملكة التدخل الأجنبى الذى يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار نيجيريا." بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن أخبار السعودية اليوم احتلال المملكة مركزاً متقدماً بين أعلى عشر دول فى تجارة سلع تقنية المعلومات فى العالم، حسب بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وضمت القائمة الدول غير المشاركة فى اتفاقية تقنية المعلومات الثانية التى تضم 108 دول، وهى أغلب دول العالم ما عدا الدول الصناعية المتقدمة، وأعلى عشر دول فى استيراد سلع تقنية المعلومات، لكنها غير عضو فى الاتفاقية الثانية، هى: المكسيك، والهند، وروسيا، وفيتنام، والبرازيل، وإندونيسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، والأرجنتين، وتشيلى.

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