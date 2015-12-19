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بدء التشغيل التجريبى لطريق "بنى مزار- البويطى" بطول 196 كم

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بدء التشغيل التجريبى لطريق "بنى مزار- البويطى" بطول 196 كم بدء التشغيل التجريبى لطريق "بنى مزار- البويطى" بطول 196 كم
أعلن الجهاز المركزى للتعمير، اليوم عن بدء التشغيل التجريبى لطريق بنى مزار- البويطى، تمهيدا لافتتاحه قريبا، كأول طريق من الطرق الثلاثة، التى تنفذها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ضمن الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية، وجار حاليا تنفيذ محطات الرسوم والخدمة.

جاء ذلك عقب تفقد أعضاء لجنه التشغيل التجريبى من قبل وزارة الإسكان للطريق بحضور المهندس مصطفى مؤمن رئيس قطاع الشئون الفنية، واللواء محمد صلاح الدين مساعد رئيس الجهاز المركزى للمشروعات القومية، والمهندس محمد فوزى رئيس جهاز وسط وشمال الصعيد والعميد نهاد سالم مدير عام الجهاز المركزى للتعمير بالمنيا.

أوضح العميد نهاد سالم مدير عام الجهاز المركزى للتعمير بالمنيا أن طريق بنى مزار- البويطى، يبلغ طوله 196 كم، وبلغت تكلفته 750 مليون جنيه، وهو طريق مزدوج كل اتجاه 3 حارات مرورية، وتم تنفيذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى، بجانب تأهيل المناطق المرتفعة والمنخفضة فى الاتجاه الآخر.

وأضاف سيمثل الطريق إضافة ونقلة كبيرة لمحور التنمية فى الصعيد حيث سيربط بين مركز بنى مزار بمحافظة المنيا وقرية البويطى بمحافظة الواحات البحرية، ويبلغ القطاع العرضى للطريق 11.5 متر.

ولفت مدير عام الجهاز المركزى للتعمير بالمنيا إلى أن الطريق سيعد انطلاقة تنموية تتمثل فى تنمية زراعية على جانبى الطريق بأكثر من 300 ألف فدان تتدفق فيها المياه الجوفية طبيعياً من باطن الأرض إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وجذب استثمارات على طول مسار الطريق، كما سيساهم الطريق فى تنمية سياحية ممتدة من البحر الأحمر حتى الواحات البحرية مروراً بمحافظة المنيا، كما سيختصر الطريق المسافة بين محافظة المنيا حتى الواحات البحرية من 615 كيلومترا ليكون 160 كيلو مترا.ويساعد الطريق فى سهولة الانتقال إلى جامعتى المنيا وبنى سويف وجامعة الأزهر بالهنسا بالمنيا، مما سيؤدى إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى والاجتماعى والاقتصادى لأهالى الواحات المحرومين من وجود جامعات التعليم العالى.

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مصر 365