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بالصور..محافظ ومدير أمن قنا يطمئنان على مصابى الشرطة بحادث انقلاب مدرعة

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بالصور..محافظ ومدير أمن قنا يطمئنان على مصابى الشرطة بحادث انقلاب مدرعة بالصور..محافظ ومدير أمن قنا يطمئنان على مصابى الشرطة بحادث انقلاب مدرعة
توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية إلى مستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالة المصابين من رجال الشرطة فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بطريق قنا – نجع حمادى الصحراوى الغربى أمام مركز الوقف.

وأشار محافظ قنا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 9 من رجال الشرطة "ضابطان وأمينا شرطة وخمسة مجندين"، موضحا أن جميع الإصابات بسيطة وتم علاجها.

ووجه الهجان الأطباء بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم حتى تعافيهم بشكل كامل، متمنيا لجميع المصابين الشفاء العاجل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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