صور|محافظ قنا يسلم 144 شيكًا لإعانة الأسر الفقيرة بالمحافظة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تسليم 144 شيكًا لـ 144 أسرة بإجمالي حوالي مليون ومائة وتسعون ألف جنيه كمساعدات للأسر الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة التسعة؛ لمساعدتهم في بدء مشاريع خاصة بهم مقدمة من صندوق ليلة القدر التابع لدار أخبار اليوم بحضور هاني صادق، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، وأمين صندوق ليلة القدر، وعماد محمد مدير صندوق ليلة القدر، وخالد أحمد مدير حسابات صندوق ليلة القدر، ومحسن جود، مدير مكتب أخبار اليوم بالأقصر .

وأكد المحافظ، أنه تم توزيع 27 شيكًا بمدينة قنا بإجمالي 176 ألف جنية، و27 شيكًا لمركز دشنا بإجمالي حوالي 190 ألف جنيه و21 شيكًا بمركز قوص بإجمالي حوالي 149 ألف جنيه و5 شيكات بمركز نجع حمادي بإجمالي حوالي 35 ألف جنيه، و 18 شيكًا بمركز قفط بإجمالي حوالي 137 ألف جنيه، و 10 شيكات لمركز نقادة بإجمالي 62 ألف جنيه، و 4 آخرين لمركز الوقف بإجمالي حوالي 26 ألف جنيه، و27 شيكًا لمركز أبو تشت بإجمالي حوالي 198 ألف جنيه، و5 شيكات لمركز فرشوط بإجمالي حوالي 36 ألف جنيه .

وأشاد محافظ قنا، بالدور الذي تقوم به مؤسسة ليلة القدر التابعة لدار أخبار اليوم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من المشروعات التى تقدمها والتي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأكد أن مديرية التضامن الاجتماعي، أجرت بحوثا ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة والمستحقة للمساعدات.