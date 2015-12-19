ننشر مواعيد بعض القطارات لخطوط السكك الحديدية

تنشر وكالة أنباء «ONA» مواعيد بعض القطارات لخطوط السكك الحديدية، بحسب بيان لوزارة النقل:

• قطار رقم 188 مميز القاهرة / أسوان….. قيام من القاهرة الساعة 18.15 وصول أسوان الساعة 9.45.

• قطار رقم 971 مكيف سوهاج – القاهرة …..قيام من سوهاج الساعة 5.15 صباحا وصول القاهرة الساعة 13.10.

• قطار رقم (914) مكيف الاسكندرية / القاهرة قيام من الاسكندرية الساعة 13.00 ظهراً وصول محطة القاهرة الساعة 16.15.

• قطار رقم 11 مميز القاهرة / الاسكندرية …. قيام من القاهرة الساعة 10.10 صباحا وصول محطة الاسكندرية الساعة 14.10.