شكوى تطالب مجلس القضاء بالتحقيق في مخالفات «ناجي شحاتة»

تقدم المحامى طه عبد الجليل، بشكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، يتهمه فيها بمخالفة قانون السلطة القضائة والإنخراط فى أمور سياسية.

جاء في الشكوى المقيدة برقم 2891 شكاوى مجلس القضاء، أن الرأى العام المصري فوجيء بحوار صادم نشرته جريدة الوطن مع المستشار محمد ناجى شحاتة، كشف فيه عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض القوى السياسية مثل حركة 6 إبريل، وإبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة.

ورصدت الشكوى بعض تصريحات “شحاتة” خلال حواره مع الوطن، بداية من وصف ثورة 25 يناير بأنها “بنت ستين كلب” و ” 25 خساير”، وهي أوصاف تعبر عن كراهية شديدة وتحيز ضد هذه الثورة وكل من اشترك فيها، وهو ما يخالف الدستور الذى اعترف بالثورة وأثني عليها.

وأوضح مقدم الشكوى، أن وصف المستشار المشكو فى حقه لبعض الحركات السياسية بجمل ذم تعبر عن موقفه ضدهم، رغم أن كثير من أعضاء هذا الحركات حوكموا أمام دائرة بمحكمة جنايات الجيزة، مطالبا بالتحقيق فى مخالفة المستشار محمد ناجي شحاتة لقانون السلطة القضائية.