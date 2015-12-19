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صور| محافظ قنا يطمئن علي مصابي حادث انقلاب مدرعة شرطة

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 محافظ قناتوجه عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية، إلي مستشفي قنا العام؛ للاطمئنان علي حالة المصابين من رجال الشرطة في حادث انقلاب مدرعة شرطة بطريق “قنا – نجع حمادي” الصحراوي الغربي أمام مركز الوقف   .

 وقال محافظ قنا، إن الحادث  أسفر عن إصابة 9 من رجال شرطة هم “ضابطين وأميني شرطة و خمسة مجندين”، موضحا أن جميع الإصابات بسيطة وتم علاجها .

ووجه الهجان، الأطباء بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم حتى تعافيهم بشكل كامل متمنيا لجميع المصابين الشفاء العاجل .

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