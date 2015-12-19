تعرف على ستيف هولاند الذي سيقود تشيلسي أمام سندرلاند

سيكون المدرب المساعد الانجليزي ستيف هولاند هو المسؤول فنيا عن تشيلسي في لقاءه عصر اليوم أمام سندرلاند ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي وذلك بعد أن أعلن تشيلسي أنفصاله عن مدربه جوزيه مورينيو منتصف الأسبوع الماضي.

وكان هولاند صاحب الـ45 عاما واحدا من المدربين المساعدين لمورينيو خلال فترته الأخيره مع الزرق بجانب كونه المساعد الوحيد الذي كان يناقش المدرب البرتغالي في الأمور الفنية للفريق داخل الغرف المغلقة وفي الأمور التكتيكية للفريق.

هذا على عكس بقية مساعدي السبيشال وان البرتغاليين روي فاريا وسيلفينو لورو ومورايس أصحاب شعار الموافقة الجاهزة والدائمة على كل ما يقوله مورينيو.

وبدأ هولاند مسيرته التدريبية كمدير فني لفريق الشباب بنادي كرو أليكساندرا الإنجليزي في 1992 وذلك بعد مسيره قصيرة في الملاعب لم تستمر طويلا حيث انتهت وهو بعمر الـ21 عاما بسبب الإصابة وظل مدربا للفريق الشباب حتى عام 2006 عندما حصل على شهادة الويفا كمدرب معتمد ليتم تصعيده بعدها بعام لتدريب الفريق الأول للنادي الناشط بالدرجات الأدنى بإنجلترا.

وبعد موسم واحد فقط كمدير فني للفريق الأول لكرو أليكساندرا أنتقل هولاند لتدريب رديف نادي تشيلسي ليحقق معهم دوري جنوب إنجلترا بجانب تحقيقه للقب الدوري الانجليزي للرديف في نفس الموسم 2010-2011 لأول مرة في تاريخ الفريق.

ونظرا لنجاحاته مع الرديف تم تصعيد هولاند للعمل كمساعد للمدرب أندريا فيلاس بواش في 2011 واستمر مساعدا لدي ماتيو وبينيتث قبل أن يأتي مورينيو ويضمه لجهازه الفني المساعد ليصبح الإنجليزي الوحيد المتواجد مساعدا له وسط ثلاث برتغالي.

كما يعمل هولاند أيضا مساعدا لجاريث ساوثجايت المدير الفني للمنتخب الانجليزي تحت 21 عاما وذلك منذ أغسطس 2013.