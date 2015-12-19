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' على يونايتد استغلال الفرصة التي لن تأتي إلا مرة واحدة وجلب أفضل مدرب بالعالم '

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' على يونايتد استغلال الفرصة التي لن تأتي إلا مرة واحدة وجلب أفضل مدرب بالعالم ' ' على يونايتد استغلال الفرصة التي لن تأتي إلا مرة واحدة وجلب أفضل مدرب بالعالم '

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام للنادي الأهلي أنه من الوارد إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مباراة حرس الحدود المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في تاسع جولات الدوري المصري بعد الهزيمة بثلاثية دون رد أمام سموحة في المباراة الأخيرة.

وتحدث عظيمة قائلا:"جاهزون لملاقاة الحدود وأغلقنا ملف مباراة سموحة تماما".

وأردف"تركيزنا كله الآن منصب على لقاء حرس الحدود لاستعادة الانتصارات مرة أخرى".

وشدد"الهزيمة أمام سموحة ليس مقياسا للجهاز الفني أو اللاعبين خاصة وإننا تعرضنا لظروف استثنائية قبل المباراة أدت لخروجنا عن تركيزنا".

وأكمل"من الوارد إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة وأن تشهد القائمة وجود لاعبين جدد وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني".

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فيديو اليوم السابع