تأجيل محاكمة 8 متهمين بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين لـ16 يناير

أجلت محكمة جنح قصر النيل اليوم، السبت، محاكمة 8 متهمين من متظاهرى نقابة الصحفيين بتهمة التجمهر والتظاهر وقطع الطريق وترويج أفكار تهدم مؤسسات الدولة إلى جلسة 16 يناير للاطلاع.

كان المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار أحمد حنفى، رئيس النيابة، أمر بإخلاء سبيل 8 متهمين من متظاهرى نقابة الصحفيين بكفالة 5 آلاف لكل واحد منهم، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التجمهر والتظاهر وقطع الطريق، والترويج لأفكار تهدم مؤسسات الدولة.

وأنكر المتهمون أمام المستشار ضياء نجم، مدير النيابة، ارتكابهم للواقعة، مؤكدين أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين نظموا مظاهرة وهتفوا ضد الدولة والبرلمان المقبل ودعوا للتظاهر بميدان التحرير فى 25 يناير.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 8 نشطاء، بينهم فتاتين، عقب تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، الخميس، لمصابى ثورة يناير، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاجتماعية للبلاد، وهم جميلة أحمد سرى الدين، وأيمن عبدالرحمن، ونوران سعد عبد المنعم، وسيد محمد عزازى، وهيثم سيد على، وحنان محيى السيد، ومحمود أحمد سيد، وأحمد السيد إبراهيم.