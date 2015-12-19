أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 8 متهمين بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين لـ16 يناير

Google+ Print
تأجيل محاكمة 8 متهمين بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين لـ16 يناير تأجيل محاكمة 8 متهمين بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين لـ16 يناير
أجلت محكمة جنح قصر النيل اليوم، السبت، محاكمة 8 متهمين من متظاهرى نقابة الصحفيين بتهمة التجمهر والتظاهر وقطع الطريق وترويج أفكار تهدم مؤسسات الدولة إلى جلسة 16 يناير للاطلاع.

كان المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار أحمد حنفى، رئيس النيابة، أمر بإخلاء سبيل 8 متهمين من متظاهرى نقابة الصحفيين بكفالة 5 آلاف لكل واحد منهم، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التجمهر والتظاهر وقطع الطريق، والترويج لأفكار تهدم مؤسسات الدولة.

وأنكر المتهمون أمام المستشار ضياء نجم، مدير النيابة، ارتكابهم للواقعة، مؤكدين أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين نظموا مظاهرة وهتفوا ضد الدولة والبرلمان المقبل ودعوا للتظاهر بميدان التحرير فى 25 يناير.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 8 نشطاء، بينهم فتاتين، عقب تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، الخميس، لمصابى ثورة يناير، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاجتماعية للبلاد، وهم جميلة أحمد سرى الدين، وأيمن عبدالرحمن، ونوران سعد عبد المنعم، وسيد محمد عزازى، وهيثم سيد على، وحنان محيى السيد، ومحمود أحمد سيد، وأحمد السيد إبراهيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365