القبض على فنى معامل سرق مشغولات فضية من شقة مهندسة بمنطقة قصر النيل

تمكن ضباط قسم شرطة قصر النيل، من ضبط فنى معامل بمستشفى القصر العينى، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مهندسة، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى رجال المباحث بلاغا من "سالى م س"51 سنة مهندسة كهرباء، ومقيمة 13 شارع محمود ثاقب ـ دائرة القسم، بسرقة 13 قطعة فضية مختلفة الأشكال من داخل مسكنها، ووجهت الاتهام لـ"شمندى. ف. ش" 38 سنة، فنى معامل بمستشفى القصر العينى، ومقيم إمبابة جيزة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3219 لسنة 2014م "سرقة مسكن".

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة على فترات أثناء تردده على مسكن المجنى عليها لإجراء تحاليل طبية لزوجها.

وبإرشاده تم ضبط 4 قطع من المشغولات الفضية، واعترف أنها من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20132 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.