مران الأهلي – بيسيرو يدرب اللاعبين على نقطة قوة الحدود.. ويحل مشكلة إيفونا الفنية

خصص المدير الفني للأهلي جوزيه بيسيرو فقرة خاصة للتدرب على العرضيات في مران الفريق الأحمر الذي أقيم يوم السبت استعدادا لملاقاة حرس الحدود.

ويستعد الأهلي لملاقاة حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في تاسع جولات الدوري المصري وذلك بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام سموحة بثلاثية مقابل لا شيء.

وقام المدرب البرتغالي بتدريب اللاعبين على العرضيات عن طريق وجود مواجهات بين المدافعين والمهاجمين داخل منطقة الجزاء للتعامل معها بالشكل الأمثل.

وحرص بيسيرو على تدريب اللاعبين على العرضيات لأنها نقطة قوة حرس الحدود الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين في النواحي الهجومية.

في الوقت ذاته قام بيسيرو بالاجتماع مع ماليك إيفونا مهاجم الأهلي لمناقشة سبب إهداره للفرص على المرمى.

وطلب المدير الفني للأهلي من لاعبه سرعة التعامل مع الفرص التي تتاح أمام خاصة داخل منطقة الجزاء والكرات العرضية حتى يسجل الأهداف بدلا من إهدار الفرص.