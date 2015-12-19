إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، السبت، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب اصطدام "توك توك" بسيارة كانت متوقفة أمام محل زيوت نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المواطنين بوقوع مشاجرة نتج عنها مصابين بشارع 6 أكتوبر بدائرة القسم وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة، وهم كل من طرف أول "إسماعيل.ع.ع" 43 سنة صاحب محل زيوت ومقيم دائرة القسم ونجله "يوسف" 16 سنة عامل بالمحل و "عبد اللطيف.إ .ع" 30 سنة صاحب محل زيوت الديب ومقيم النزهة و نجله "على.ع.ع" 18 سنة عامل بالمحل و"رمضان.س.ر"21 سنة عامل بالمحل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش ماركة شوت جن" عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار.

فيما ضم الطرف الثانى "أيمن.إ.ع" 30 سنة صاحب مقهى ومقيم عين شمس "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه "محمد.إ.ع" 25 سنة عامل، مصاب بطلق خرطوش بالوجه، و"أحمد.ص.م" 24 سنة عامل ومقيم عين شمس، مصاب بطلق خرطوش بالوجه.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام السابع بالاصطدام بالتوك توك (قيادته) بإحدى السيارات المتوقفة أمام محل الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الخامس بإطلاق أعيرة من السلاح النارى المضبوط بحوزته أدت إلى إحداث إصابة الطرف الأول وكلا من"هند.س.ا" 24 سنة ربة منزل ومقيمة عين شمس "مصابة بطلق خرطوش بالوجه" و"إسلام.س.م" 25 سنة عامل ومقيم عين شمس "مصاب بطلق خرطوش بالكتف الأيسر"، تصادف مرورهما بمكان الواقعة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة عدا الرابع كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26724 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.