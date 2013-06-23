حقوق الإسكندرية تقرر وقف موظفين عن العمل لتسريب أسئلة الامتحان

قرر الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إيقاف عمل اثنين من موظفي الكلية يعلمون داخل مبني الكنترول، وذلك بعد ما ثبت تورطهم في تسريب أوراق أسئلة امتحان الفرقة الرابعة بمادة القانون الجنائي للدكتور مصطفى أمين لمجموعة من الطلاب قبل بدء الامتحان بساعات.

وقال هنيدي، إن قرار وقف الموظفين عن العمل جاء بعد ما ثبتت تورطهم في تهريب الأسئلة حيث امسك المراقبين باللجان ثمانية طالب من الفرقة الرابعة اثناء سير امتحان مادة القانون الجنائي داخل اللجنة ومعهم كرستين للإجابة ، أحداهما بها حل لجميع أسئلة الامتحان والأخرى فارغة، وذلك بعد مرور ما يقرب من نصف ساعة من بداية الامتحان مما يؤكد عدم إمكانيتهم الانتهاء من إجابة كافة الأسئلة.

وأوضح أنه تم إبلاغ رؤساء الجان وأستاذ المادة الذي كشف أن الأسئلة تم تسريبها حيث كانت الإجابات نموذجية، وتم منعهم علي الفور من استكمال الامتحان وإبلاغ الإدارة وتحويلهم الي مجلس تأديب وشئون قانونية لمعرفة من سرب لهم الامتحان وأبلغوا عن الموظفين بالكنترول.

وأضاف هندي، أن تحقيقات الشئون القانونية أثبتت تورط موظفين بالكنترول وقيامهم بتوزيع ورقة الاسئلة علي الطلاب بمقابل مادي قبيل بدء الامتحان بوقت كافي حتي يستطيع الطلاب الإجابة علي كافة الأسئلة، مشيرا إلي أنه تم تحويل الطلاب والموظفين إلي نيابة باب شرق للحكم عليهم وتنفيذه من قبل إدارة الكلية.

فيما قررت نيابة باب شرق إخلاء سبيل الـ8 طلاب بكفالة 500 جنيه لكل طالب على ذمة القضية، وحبس الموظفين 15 يوم على ذمة التحقيقات، وإيقافهم عن العمل، لحين انتهاء القضية.