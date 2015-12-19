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ضبط 29 ألف قطعه"عسليه" فاسدة داخل مصنع بإحدى قرى الغربية

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ضبط 29 ألف قطعه"عسليه" فاسدة داخل مصنع بإحدى قرى الغربية ضبط 29 ألف قطعه"عسليه" فاسدة داخل مصنع بإحدى قرى الغربية
ضبط رجال مباحث بالغربية 29 ألف و376 قطعة "عسليه" غير صالحة للاستهلاك الأدمى و3 طن و900 كيلو عسل جلوكوز و200 كيلو سكر داخل مصنع حلويات جافة بقرية إبشواى الملق التابعة لمركز قطور .

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "أحمد س ر " – 26 سنة - صاحب مصنع حلويات جافه بقرية ابشواى الملق التابعة لمركز قطور وبحوزته 29 ألف و376 قطعه "عسليه" غير صالحة للاستهلاك الأدمى ،و13 برميل عسل جلوكوز وزن الواحد 300 كيلو جرام بإجمالى 3 طن و900 كيلو و4 أجولة سكر زنة 50 كيلو بإجمالى 200 كيلو وبالتحفظ على المضبوطات تحرر المحضر 28034 جنح مركز قطور لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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