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صالح جمعة: الخلاف مع وليد سليمان ' نرفزة ملعب '

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صالح جمعة: الخلاف مع وليد سليمان ' نرفزة ملعب ' صالح جمعة: الخلاف مع وليد سليمان ' نرفزة ملعب '

أكد صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي أن الاحتكاك الذي حدث بينه وبين وليد سليمان زميله في الفريق لا يعدو كونه مجرد حماس في المران.

وكان مران الأهلي يوم الجمعة قد شهد احتكاكا قويا بين جمعة وسليمان مما أدى لاشتباكهما في النهاية قبل أن يقوم عماد متعب مهاجم الفريق بتهدئة الأجواء.

وانتشرت بعض الأنباء حول قيام الأهلي بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب إلا أن مدير الكرة سيد عبد الحفيظ قام بنفي ذلك الأمر لـFilgoal.com ().

وتحدث صالح جمعة قائلا:"الاحتكاك الذي حدث مع وليد سليمان ليس أكثر من نرفزة داخل الملعب".

وأضاف"هذا الموقف حدث بسبب الحماس الزائد بين اللاعبين خلال المران فقط".

وشدد"تحدثت مع وليد عقب نهاية المران بشكل طبيعي للغاية وعلاقتي جيدة بكل لاعبي الفريق".

وأتم"كما أنه لم يتم إبلاغي بوجود أي عقوبات ماليا علينا".

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فيديو اليوم السابع