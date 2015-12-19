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بالصور.. فرحة بين أهالى وأصدقاء إسراء الطويل عقب قرار إخلاء سبيلها

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بالصور.. فرحة بين أهالى وأصدقاء إسراء الطويل عقب قرار إخلاء سبيلها بالصور.. فرحة بين أهالى وأصدقاء إسراء الطويل عقب قرار إخلاء سبيلها
سادت حالة من الفرحة ممزوجة بالدموع بين أهالى وأصدقاء المصورة إسراء الطويل المتواجدين أمام معهد أمناء الشرطة بطرة، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بإخلاء سبيلها، اليوم، السبت، نظرا لظروفها الصحية.

اليوم السابع -12 -2015

ومن جههت قال حلمى حنيش، دفاع إسراء الطويل، إن إسراء قالت لرئيس المحكمة أثناء نظر تجديد حبسها فى غرفة المداولة، أنها فى أمس الحاجة لإخلاء السبيل، لاستكمال علاجها واقتراب موعد امتحاناتها.

اليوم السابع -12 -2015

وأضاف حلمى فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه فى حالة عدم استئناف النيابة على القرار سيتم إخلاء سبيلها من قسم شرطة بولاق الدكرور أو مديرية أمن الجيزة.

اليوم السابع -12 -2015

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، ظهر اليوم، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لظروفها الصحية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>دموع فرح أقارب وأصدقاء إسراء الطويل بعد قرار إخلاء سبيلها

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