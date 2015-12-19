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مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية

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مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية

جانب من المؤتمر الصحفي

عقدت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل بروتوكول تعاون بينها وبين مكتبة الإسكندرية، بحضور يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور خالد عزب مدير قطاع المشروعات بالمكتبة.

ومن جانبه قال محمود كامل، مقرر اللجنة الثقافية بالنقابة، إن هناك تعاونًا منذ أكثر من 3 أشهر بين النقابة ومكتبة الإسكندرية، فضلًا عن قيام خبراء المكتبة بترميم الدوريات التراثية والكتب القيمة التي تمتلكها مكتبة نقابة الصحفيين وأرشفتها إلكترونيًا في إطار التطوير الشامل للمكتبة.

المراسل – عمر شوقي

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