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الإسماعيلي لـ في الجول: سنضم 4 لاعبين في يناير.. ويلعبون في تلك المراكز

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الإسماعيلي لـ في الجول: سنضم 4 لاعبين في يناير.. ويلعبون في تلك المراكز الإسماعيلي لـ في الجول: سنضم 4 لاعبين في يناير.. ويلعبون في تلك المراكز

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن ناديه سيقوم بضم أربعة لاعبين جدد تم الاستقرار عليهم خلال شهر يناير المقبل.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"تم الاستقرار على ضم أربعة لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية".

وأضاف"هذا العدد هو ما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة، وكل ذلك بناء على رؤية من الجهاز الفني بقيادة ميدو".

وأردف"اللاعبين سيكونون في مراكز قلب الدفاع وخط الوسط المهاجم ومهاجم صريح".

وبسؤاله عن أسماء هؤلاء اللاعبين أجاب"لا أفضل أن أفصح عنهم الآن لارتباطاتهم بعقود مع أنديتهم".

وأتم"ننتظر الدخول في مفاوضات مع أندية هؤلاء اللاعبين في الفترة المقبلة لضمهم في يناير".

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