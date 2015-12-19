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عبد ربه يظهر في قائمة الإسماعيلي للقاء بتروجيت.. وعودة أحمد سمير بعد غياب

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عبد ربه يظهر في قائمة الإسماعيلي للقاء بتروجيت.. وعودة أحمد سمير بعد غياب عبد ربه يظهر في قائمة الإسماعيلي للقاء بتروجيت.. وعودة أحمد سمير بعد غياب

عاد أحمد سمير لاعب الإسماعيلي المعار إليه من الزمالك للظهور في قائمة مباراة فريقه الذي يستعد لملاقاة بتروجيت يوم الأحد في تاسع جولات الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بتروجيت في ملعب السويس بهدف مواصلة الانتصارات بعد التغلب على غزل المحلة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف.

وغاب سمير عن الظهور في مباريات الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وشهدت القائمة أيضا ظهور القائد حسني عبد ربه بها بعد اعتراضه على التبديل خلال المباراة الماضية.

فيما استبعد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني كل من شوقي السعيد لإصابته بنزلة برد، وعماد حمدي لمعاناته من شد عضلي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي- محمد عواد- محمد مجدي

في الدفاع: بهاء مجدي- أحمد سمير فرج- سعد حسني- محمود متولي- محمود حمد- طه عادل

في الوسط: حسني عبد ربه- محمود عبد العزيز- عمر الوحش- محمد فتحي- جبرين- عفروتو- إبراهيم حسن- شيكابالا

في الهجوم: مروان محسن- بناهيني- محمد علاء "لا لا"

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