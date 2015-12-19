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ننشر أسعار تعريفة السفر على بعض خطوط السكك الحديدية

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ننشر أسعار تعريفة السفر على بعض خطوط السكك الحديدية ننشر أسعار تعريفة السفر على بعض خطوط السكك الحديدية

أرشيفية

تنشر وكالة أنباء «ONA»  تعريفة السفر على بعض خطوط السكك الحديدية، بحسب بيان لوزارة النقل:

- القاهرة / شبين الكوم (مسافة 79 كم ) أسعار الثانية المميزة 4.00 جنيه، والمطورة 2.25 جنيه.

- القاهرة / المحلة الكبرى ( مسافة 114كم ) أسعار االثانية المميزة 6.00 جنيه، والمطورة 3.25 جنيه.

- القاهرة/ بني سويف (مسافة 124كم ) أسعار الدرجة المميزة 6.00 جنيه، والمطورة 3.25.

- القاهرة / بنها (مسافة 45 كم ) أسعار الثانية المميزة 3.00 جنيه، والمطورة 1.50 جنيه.

- القاهرة / اشمون (مسافة 45 كم) أسعارالثانية مميزة 3.00 جنيه، والمطورة 1.50.

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أونا

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