ننشر أسعار تعريفة السفر على بعض خطوط السكك الحديدية

تنشر وكالة أنباء «ONA» أسعار تعريفة السفر على بعض خطوط السكك الحديدية، بحسب بيان لوزارة النقل:

- القاهرة / شبين الكوم (مسافة 79 كم ) أسعار الثانية المميزة 4.00 جنيه، والمطورة 2.25 جنيه.

- القاهرة / المحلة الكبرى ( مسافة 114كم ) أسعار االثانية المميزة 6.00 جنيه، والمطورة 3.25 جنيه.

- القاهرة/ بني سويف (مسافة 124كم ) أسعار الدرجة المميزة 6.00 جنيه، والمطورة 3.25.

- القاهرة / بنها (مسافة 45 كم ) أسعار الثانية المميزة 3.00 جنيه، والمطورة 1.50 جنيه.

- القاهرة / اشمون (مسافة 45 كم) أسعارالثانية مميزة 3.00 جنيه، والمطورة 1.50.