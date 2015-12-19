الحكومة تعلن فوز شركة بريطانية بتقييم إجراءات أمن المطارات الثلاثاء المقبل

علم "اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على العرض المقدم من الشركة البريطانية المتخصصة فى مجال الأمن وتقييم المخاطر، لتوليها تقييم الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية، وتم استبعاد العرض الأمريكى.

وأكدت مصادر، أن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر الثلاثاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن اسم الشركة البريطانية، بحضور كل من وزير السياحة هشام زعزوع، ووزير الطيران حسام كمال، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وعدد من وسائل الإعلام.

يذكر أن المهام المطلوبة من الشركة البريطانية، التدقيق فى أنظمة أمن الطيران المعتمدة فى المطارات فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب.

ووضع توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.

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