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أغرب قضية في محكمة الأسرة أب (زوجتي أنجبت 5 أولاد مش عارف ولاد مين)

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أغرب قضية في محكمة الأسرة أب (زوجتي أنجبت 5 أولاد مش عارف ولاد مين) أغرب قضية في محكمة الأسرة أب (زوجتي أنجبت 5 أولاد مش عارف ولاد مين)

في قضية تشبه القضايا التي تعرض على شاشات التليفزيون أكتشف زوج أثناء توقيعه الكشف الطبي علي نفسه انه لاينجب وعقيم بشكل نهائي علي العلم ان زوجته قد أنجبت له 5 اطفال علي مدار أكثر من عشر سنوات من زواجهما فأخذ يسأل نفسه من والدهم وهل لزوجته شخص واحد قد خانته معه وأنجبت منه كل هؤلاء الاطفال.
أم أن لها عدة عشاق قد خانتة معهم فلم يجد الزوج أمامه إلا المحكمة ليقدم طلب لأسقاط نسب أبنائه هذا الزوج هو موظف في العقد الثالث من عمرة بعد أن أقام دعوي قضائية أمام محكمة الاسرة بالقاهرة الجديدة طالب فيها بإسقاط نسب أبنائة ورفع دعوي طلاق من زوجتة التي أتهمها بالزنا بعد أن أكتشف أنه عقيم.
وقال الزوج أمام القاضي في المحكمه (أنا معرفش إن الصدفه هتخليني اكتشف إني عقيم وإن أولادي مش من صلبي وإن زوجتي بتخوني لعشر سنوات) وأضاف الزوج أنه كان هيتجنن لما الدكتور قاله إنه عقيم وسألة أكتر من مرة لكنة في كل مرة كان بيأكد له انه عقيم ) وأكد الزوج أمام القاضي في الجلسة أن لا ملجأ له إلا القضاء لإسقاط نسب هؤلاء الأطفال وطلاقي من هذة الزوجة الخائنه..

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