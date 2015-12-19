طلاب المدارس يزورون أقسام الشرطة بالقليوبية والشرقية

زار، اليوم السبت، عدد من طلاب مدرسة قها الثانوية المشتركة بالقليوبية صحبة مشرفى المدرسة، ديوان قسم شرطة قها، وقاموا بجولة تفقدية بديوان القسم ، قام خلالها ضباط القسم بشرح مبسط لدور الشرطة فى خدمة المجتمع والخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة لصالح الوطن والحفاظ على أمن الوطن.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إن ذلك يأتي فى إطار التعاون بين وزارتى الداخلية والتربية والتعليم لبث روح التلاحم بين طلبة المدارس والجامعات ورجال الشرطة وإبراز دورهم فى مختلف المجالات وإبراز ما تقدمه قطاعات الوزارة الخدمية للجماهير.

وقام عدد من طلاب مدرسة أبو مليحة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية صحبة مشرفى المدرسة – بزيارة لديوان مركز شرطة أبوكبير ، تجولوا خلالها بديوان المركز ، وقام قيادات المركز بالإجتماع بالطلبة وتحدثوا معهم عن الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين والدور المنوط برجال الشرطة لحفظ الأمن وخدمة المجتمع ، وكذا إبراز الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى سبيل تحقيق أمن المواطن .