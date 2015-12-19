بالصور.. ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية و9 كيلو بانجو وسيارة مسروقة بالشرقية

تمكن ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، اليوم السبت، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية و9 كيلو بانجو وسيارة مسروقة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث صان الحجر، تفيد بقيام كل من "محمد.س.ح" وشهرته حمدون.ع 28 سنة عاطل، ومقيم دائرة المركز وشقيقه "حسن" 23 سنة عاطل، والسابق اتهامه قضيتى سرقة وشروع فى قتل منهما القضية رقم 16257 لسنة 2012 جنح مركز فاقوس شروع فى قتل، بترويج المواد المخدرة بدائرة صان الحجر.

تم تكثيف التحريات والأكمنة، بعد إذن النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب محمود كمال ومعاونه النقيب رمزى، من ضبطهما أثناء قيادتهما السيارة رقم ر أ د 6218، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد 10 طلقات ولفافات من مخدر البانجو تزن حوالى 9 كيلو جرام.

وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من المواطن "أحمد حمدى قاسم" قسم أول العاشر من رمضان من أسفل منزله، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم، 8749 جنايات صان لسنة 2015.



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