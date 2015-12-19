تأجيل محاكمة «تنظيم أجناد مصر» لـ 14 يناير

أجلت محكمة جنايات الجيزة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم” أجناد مصر” الإرهابى ، وذلك فى ضوء اتهامهم بإرتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة، والمنشآت الحيوية، والممتلكات العامة، إلى جلسة 14 يناير المقبل، لمناقشة الشهود.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، “توفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة”، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.