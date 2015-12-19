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إخلاء سبيل «إسراء الطويل» في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية لظروفها الصحية

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إخلاء سبيل «إسراء الطويل» في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية لظروفها الصحية إخلاء سبيل «إسراء الطويل» في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية لظروفها الصحية

إسراء الطويل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، نظرًا لظروفها الصحية، على خلفية اتهامها بتهمة بث أخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والإنضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.

وكانت النيابة أسندت للمتهمة عدة تهم، فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها

 

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