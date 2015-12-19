فيديو| «العلاج بالدراما».. تقنية جديدة للتخلص من الأمراض النفسية

أستاذة جامعية : مشاهدة المسرحيات والأفلام الدرامية تساعد على التخلص من الهموم والأمراض

«الأشخاص الذين يعانوا من مرض نفسي أيا كان نوع هذا المرض من الممكن أن يتم معالجتهم بالدراما».. هذا ماأكدته الأستاذة الجامعية الخبيرة في العلاج بالدراما بلبنان، أمل ديبو، مشيرة إلى أن ذلك من خلال مشاهدة المسرحيات أو الأفلام الدرامية التي تجعل هناك حالة من التشويق بالإضافة إلى الصبر، والتشويق والصبر يساعدن الإنسان على التخلص من الكثير من الهموم والأمراض.

وأوضحت “ديبو”، خلال مشاركتها ببرنامج “يوم جديد” على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن الدراما الكوميدية يمكنها أيضًا علاج الكثير من الأمراض، فالكوميديا تعمل على راحة الأعصاب بسبب السعادة التي يفزرها هرمون في المخ.

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