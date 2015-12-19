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إصابة ضابطين و7 أفراد شرطة في انقلاب مدرعة شرطة بقنا

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إصابة ضابطين و7 أفراد شرطة في انقلاب مدرعة شرطة بقنا إصابة ضابطين و7 أفراد شرطة في انقلاب مدرعة شرطة بقنا

أصيب ضابطان ، وأميني شرطة، و5 مجندين تابعين لقوات الأمن بقنا، اليوم السبت، إثر انقلاب مدرعة شرطة بالطريق الصحراوى الغربى “قنا – نجع حمادي”.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بإنقلاب مدرعة شرطة بالطريق الصحراوى الغربي.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحادص أسفر عن إصابة كل من “نقيب مصطفي سمير ذكي 27 سنة ضابط نظام، وملازم أول عبد العال محمود عبدالعال 28 سنة من قوة المباحث، وريان محمود عبد الرحمن 38 سنة، أمين شرطة، أحمد علي حسين، أمين شرطة من قوة مركز شرطة دشنا، محمود أبو المجد محمد 43 سنة، خفير نظامى، محمود عبدالحميد دردير 22 سنة مجند، علي الشربجي إبراهيم 21 سنة، مجند بقوات أمن قنا، أسامة ناصر كمال، مجند بقوات أمن المنيا، أيمن سمير أبو المجد، مجند بقوات أمن قنا”.

تم نقل المصابين لمستشفي قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، فيما انتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا للمستشفى؛ لتفقد حالة المصابين والاطمئنان عليهم.

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