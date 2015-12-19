دراسة أمريكية: الحشيش يزيد النشاط العشوائى للخلايا العصبية ويضر بالمخ

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية لمخدر الحشيش، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة ييل الأمريكية أن الحشيش يزيد من النشاط العشوائى للخلايا العصبية وهو ما يعرف باسم الضوضاء العصبى "neural noise".

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الحشيش يحتوى على مادة فعالة خطيرة هى السبب تقريباً فى كل الأضرار التى يسببها تعرف باسم "THC"، أو تتراهيدرو كانبينول.

ولم تتوقف الأضرار عن هذا الحد، بل ثبت أن هذه المادة الخطيرة بمخدر الحشيش تساهم فى الإصابة بتدفق أفكار غير منتظمة على عقل الإنسان، وكما تتغير طبيعة إدراكه لواقع الأشياء، وذلك حسبما أظهرت نتائج الدراسة التى شملت 24 شخصاً حصول على حقن من هذا المخدر بجرعات منخفضة على مدار 3 أيام متتالية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Biological Psychiatry" خلال عدد شهر ديسمبر الجارى.

وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت أن تدخين الحشيش يرفع فرص الإصابة بالشيزوفرينيا والذهان وسرطان الخصية وضعف الخصوبة وأمراض الجهاز التنفسى والكثير من الأمراض الأخرى.