محمد بن راشد يبارك مبادرة "حوار الشرق الأوسط"

أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اليوم بالتعاون مع مؤسسة بيل وميلندا جيتس مبادرة "حوار الشرق الأوسط" وهي أكبر مبادرة فكرية تنموية مخصصة للقضايا التنموية في المنطقة وتطرح بشكل أسبوعي حلولا للتحديات التنموية التي يواجهها الشرق الأوسط بمساهمات فكرية من رؤساء دول وحائزين على جوائز نوبل .

ويتم توزيع المقالات بعد ترجمتها لأكثر من 12 لغة في 468 صحيفة حول العالم يصل إجمالي قرائها لـ300 مليون قارئ بالإضافة لتوزيعها أيضا عبر إلكترونيا وعبر أدوات التواصل الاجتماعي .

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المبادرة الجديدة حيث أكد سموه أن العالم العربي بحاجة لأفكار إيجابية تطرح حلولا عملية للتحديات التنموية والمعيشية اليومية بمساهمة قادة الفكر العالميين ، وبأن هذه الأفكار يمكن أن تشكل بدايات عملية إيجابية للتغلب على الكثير من التحديات أو إلهام متخذي القرار للتفكير بشكل مختلف في بعض القضايا التنموية .