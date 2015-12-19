انتشار امنى بالعريش بعد فشل 3 محاولات إرهابية لاستهداف قوات شرطة

شهدت مدينة العريش انتشار امنى لقوات الشرطة بمختلف الشوارع ونصب أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطريق الساحلى والطريق الدائرى، جاء ذلك عقب فشل 3 محاولات لارهابيين القيام بتفجيرات فأمس الجمعة، استهدفت ارتال قوات شرطية اثناء تحركاتها فى مناطق جسرالوادى ومدخل ضاحية السلام وقرية زارع الخير، وخلالها انفجرت عبوات ناسفة اثناء مرور اليات امنية دون ان تصيبها وخلفت التفجيرات حفر فى مكانها وتلفيات فى ممتلكات اهليه وحكومية ومجاورة لها وحالة من الرعب بين الأهالي الذين اكدوا سماعهم اصوات تفجيرات قوية من نوعها.

وأكدت المصادر الأمنية مواصلة قوات الشرطة وقوات انفاذ القانون عملياتها الأمنية وتمكنها خلال الساعات الماضية من القبض على اكثر من 68 مشتبها بهم، واحراق وتدمير عشش واوكار اختباء لعناصر مسلحة، وضبط متفجرات ومواد تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة واسلاك ومؤن ودرجات ناريه تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها.

واشارت المصادر الى ان حملات الملاحقات والتمشيط الأمنى استهدفت مناطق مختلفة داخل مدينة العريش والمناطق الغربية والجنوبية والساحلية، ومناطق الطريق الدولى العريش القنطرة، وطريق العريش رفح ، ومناطق وسط سيناء إلى جانب الحملات اليومية المتواصلة فى قرى مركزى الشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية شرقا .

>واستمر فرض الحراسة المشددة على مقرات حكومية والبنوك ومكاتب البريد، والسنترال، واغلقت كليا الطرق المؤدية الى مقرات امنية ومبنى ديوان المحافظة ومجالس المدن واقسام الشرطة بكافة مدن المحافظة، وسمع دوى اطلاق نيران تحذيرية بين الحين والأخر من ارتكازات امنية فى مناطق جنوب وشرق العريش والشيخ زويد ورفح .

كما تواصل إغلاق ميادين المالح والضاحية بالعريش، وميدان الشيخ زويد، وميدان رفح ، وميدان قرية الجورة امنيا .

كما كثفت القوات تحركاتها بمساعدة الأهالي وعناصر الشرطة السرية للوصول لهوية منفذى عمليات زرع العبوات داخل المدينة، واكدت المصادر الحصول على معلومات تشير الى ضلوع خلايا خاملة تم زرعها فى العريش لتنفيذ عمليات تفجيرات عن بعد بواسطة عبوات ناسفة .

وقالت مصادر أهلية بشمال سيناء، انه عثر على جثة لشاب من أهالى مدينة رفح عليها اثار طلقات ناريه.

>واشارت المصادر انه تم التعرف على جثة الشاب وهو من ابناء عائلة تقيم فى مدينة رفح، وتم نقلة للمستشفى المركزى بالمدينة.

>من ناحيته أعلن محمد عبد الفتاح النجار، مسئول العلاقات العامة والإعلام بمرفق إسعاف شمال سيناء فى تصريح صحفى اليوم ، أنه تم الإفراج عن المسعف، يسري عبد الفتاح، مسعف بإسعاف رفح، بعد عدم ثبوت تورطه في أي قضايا.

أضاف النجار، أن الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أعطي تعليماته بنقل المسعف إلى أي مكان مناسب له وقريب إلى محل سكنه في محاولة لم شمل أسرة الزميل.

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