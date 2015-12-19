صور| «عاوزنها صفر».. حملة للتوعية بالإيدز فى صيدلة الأزهر بأسيوط

اختتمت لجنة الصحة العامة بمكتب الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة التابعة لجامعة الأزهر بأسيوط، حملتها للتوعية عن فيروس نقص المناعة البشرية المعروف “الإيدز” وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة “الإيدز”.

وبدأت الحملة فاعلياتها الثلاثاء الماضى، بكلية الصيدلة ومستشفى طب الأسنان بالجامعة، واختتمت الحملة فاعلياتها بقرية “شطب” بمحافظة أسيوط .

تأتى الحملة، تزامنا مع الحملة القومية لمكافحة الإيدز والتى تهدف إلى “إنهاء الإيدز بحلول عام 2030، كما تهدف إلى محاربة طريقة التعامل الغير آدمية والتى يتعرض لها مريض الإيدز؛ بسبب سوء الفهم لدى المجتمع بأن هذا الشخص قد أقام علاقة جنسية غير مشروعة.

ويعاني نحو ٣٥ مليون شخص في العالم من فيروس “HIV” المسبب للإيدز، منهم 32 مليون شخص بالغ، وثلاثة ملايين من الأطفال، ووفقا لآخر الإحصائيات فإن إجمالي عدد الوفيات التي سببها الإيدز في عام ٢٠١٣ بلغت مليون ونصف.