طوارئ بشمال سيناء تحسبا للأمطار والتقلبات الجوية

اعلنت محافظة شمال سيناء اليوم رفع حالة الطوارئ ، تحسبا لتقلبات جويه خلال الايام القادمة واستعدادًا لسقوط الأمطار بمختلف مناطق المحافظة خاصة منطقة ساحل البحر، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، فى تصريح صحفى اليوم ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكل المدن وعلي مستوى كافة القطاعات الخدمية، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار خفيفة الي متوسطه علي ساحل البحر بمينتي العريش ورفح الاحد والاثنين.

من جانبه اكد اللواء سامح عيسى السكرتير العام للمحافظة، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، برئاستة، وغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى أية إخطارات أو بلاغات.

كما أعلن المهندس محمد فهمى البيك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العريش بشمال سيناء، عن إنشاء 4 مبانى رئاسة أحياء جديدة داخل مدينة العريش.

>وقال البيك لـ " اليوم السابع "، الأحياء التى تم انشاء مبنى رئاسة حى بكل منها هى : " عاطف السادات"، " الفواخرية "، " الزهور "، " الريسة" .

كما اضاف رئيس المدينة انه يجرى طرح عمليات انشاء مشروعات خدمية جديدة ضمن الخطة الاستثماريى لعام 2015 ـ 2016 وتتضمن مد وتدعيم شبكات كهرباء واستكمال رصف طرق.

>، واشار رئيس مدينة العريش، انه فى اطار تدعيم الوحدات المحلية، تم أخطار هيئة الخدمات الحكومية لإدراج عملية شراء 2 سيارة دبل كابينة، وميكروباص 14 راكب، واخطار الديوان العام للمحافظة ضمن خطة الشراء المركزى بالمحافظة لشراء وتوريد اثاث .

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