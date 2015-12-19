محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لمراجعة الاشتراطات البيئية بمصانع كوم أوشيم

ترأس المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اليوم لمتابعة الاشتراطات البيئية والسلامة والصحة المهنية للمصانع القائمة بكوم أوشيم والتأكد من توافرها، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة لزيادة الإنتاج الصناعي وتوفير المناخ الجيد للتوسع الإستثمارى بالمنطقة .>شارك فى الحملة مسئولي الصحة والتموين وجهاز شئون البيئة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والقوى العاملة وإدارة البيئة بالمحافظة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة واللواء ناصر العبد مدير امن الفيوم و اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد .>حيث قام محافظ الفيوم ومرافقوه بتفقد مصنعي السيراميك ووالوادي لإنتاج الألبان , واصدر تعليمات للقائمين علي العمل بالمصنع بضرورة رفع جميع المخلفات والأتربة في اسرع وقت ممكن ،وأكد علي ضرورة الإلتزام بالإشتراطات البيئية ومطابقتها للمواصفات مع منح مهلة للمصانع لتوفيق اوضاعها وفي حالة عدم الإلتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية>واصدر المحافظ تكليفات لجميع الجهات المشاركة في الحملة بإعداد تقرير يومي يعرض علي شخصيا بما يتم من انجاز للأعمال>الجدير بالذكر ان منطقة كوم اوشيم الصناعية تضم 262 مصنعا منها 152 منتجا و58 تحت الإنشاء و26 متوقفة عن العمل و26 ارض فضاء مخصصة للإقامة مشروعات صناعية منتجة



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